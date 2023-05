CdS – Napoli-Salernitana: non è filato tutto liscio in città, le ultime

Nonostante l’organizzazione ad hoc del Comune di Napoli per controllare la città prima, durante e dopo la partita Napoli-Salernitana, non tutto è filato liscio.

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, nei pressi dello stadio Maradona hanno accoltellato un uomo al torace al culmine di una lite per la viabilità, riportando ferite guaribili in dieci giorni. In più, ci sono stati altri tre feriti, di cui due Carabinieri, in un incidente in via Cintia. Un auto ha forzato il posto di blocco e nello scontro ha coinvolto tre veicoli. Due codici rossi e uno giallo.

Sempre nei pressi dello stadio, una donna è stata investita con il nipotino da una moto. Il piccolo è rimasto illeso, mentre la donna ha riportato una ferita alla testa.