Spalletti a Dazn: “Dobbiamo rafforzare il nostro obiettivo di partita. Ho visto i ragazzi molto bene”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto nel corso del prepartita di Napoli-Salernitana ai microfoni di Dazn.

“Emozioni? Si cerca di essere coerenti con il pensiero di tutta la stagione. Non dobbiamo fare inversioni o cercare cose diverse, dobbiamo rafforzare il nostro obiettivo di partita, la nostra ricerca nel gioco di squadra, il collettivo. Si aspettava tutto così? Non mi aspettavo niente, si impara a conoscere le persone e così è il minimo dopo averle conosciute. Se riusciremo a fare i punti che ci servono sarà meglio di così. Ho visto i ragazzi molto bene, c’era il rischio che la gara iniziasse a mezzanotte visto il ritiro. La gara si gioca alle 15 e bisogna prendere le decisioni giuste in gara”.