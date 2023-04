Risultati Serie A, primo tempo. Bologna-Juventus 1-0. Dopo i primi 45′ è avanti il Bologna grazie ad un rigore ben tirato da Orsolini che batte l’estremo difensore bianconero e porta gli emiliani in vantaggio. Poco dopo nuovo rigore ma questa volta per la Juventus, con Soumaoro che al limite dell’area stende Milik. Proprio il polacco dal dischetto si fa ipnotizzare da Skorupski, il migliore in campo del Bologna nel primo tempo.