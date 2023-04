In virtù della non vittoria nel match di oggi contro la Salernitana, tutti i tifosi e non stanno studiando le possibili combinazioni per far sì che il Napoli sia campione d’Italia già giovedì sera a Udine. Queste le possibili combinazioni:

Il Napoli batte l’Udinese.

Il Napoli pareggia e la Juve non batte Bologna o Lecce.

La Juventus non batte Bologna o Lecce e la Lazio non batte il Sassuolo.