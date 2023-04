Mattino – De Core: “Lo scudetto del Napoli è stato costruito negli anni”

Francesco De Core, direttore de Il Mattino, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Marte Sport Live.

Il giornalista ha parlato del Napoli: “Ha vinto lo scudetto con un dominio assoluto, ora siamo al countdown. Vediamo se la matematica arriverà domenica. Alle 14:30 già lo capiremo in base al risultato di Inter-Lazio e poi ci proietteremo tutti, chi dal vivo, chi con il cuore, allo stadio Maradona. Quel Napoli aveva un sole assoluto come Diego che ha rappresentato pure una sorta di capopopolo di una città a caccia del riscatto, adesso siamo in fase diversa. Questa squadra è stata programmata per vincere nel corso degli anni. L’estate scorsa la società ha resettato un periodo importante e poi ha aggiunto le pedine giuste. Questo vuol dire avere capacità manageriali, qualità che spesso mancano nella nostra città che difetta proprio di programmazione a volte. Napoli mi sembra più matura nel recepire questo tipo di messaggio. È importante che ci sia stata questa unità d’intenti tra la dirigenza, la squadra e la tifoseria. È stata risolta anche la questione delle curve”.