Cannavaro, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione 90′ Minuto in collegamento da New York. Queste le sue parole: “Vediamo il lato positivo di questo rinvio, avremo più tempo per festeggiare. Oggi mi sono sentito a casa, c’era una grande atmosfera e non ho sentito per niente la mancanza di Napoli”.