Agostini: “Osimhen è cresciuto tanto, in Italia non ha eguali”

Massimo Agostini ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma Radio Goal.

L’ex attaccante del Napoli ha parlato di Victor Osimhen: “Già prima dell’infortunio si vedevano le sue doti, poi con Spalletti è cresciuto in tutto. Non gioca più solo in campo aperto, ma riesce a far salire la squadra e fraseggiare con i compagni per poi essere devastante sia in area di rigore che con gli spazi aperti. Deve lavorare ancora qualcosina per essere al top in Europa, ma in Italia non ha eguali“.

Poi sulle partite di oggi: “Mi aspetto un’Inter con grandi motivazioni per tornare in corsa per la Champions. Arrivano dalla qualificazione in finale di Coppa Italia dopo aver battuto la Juventus, quindi la Lazio dovrà stare attenta perché arriverà dalla sconfitta con il Torino e non sarà facile. Il Napoli ormai è concentrato sull’obiettivo di questo traguardo storico dopo 33 anni ed è sicuro che non se lo farà sfuggire“.