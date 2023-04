Spalletti sul rinvio: “Scelta dettata per garantire la sicurezza. Ho un messaggio per i tifosi”

Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Salernitana, affrontando anche il tema del rinvio. Queste le sue parole: “Le dichiarazioni di Sarri e della Salernitana? Il nostro cammino non è dipeso dal Prefetto e dal fato, ma dalla nostra idea di gioco e dalla volontà di rendere felici i tifosi. Dobbiamo accettare questa decisione che è stata dettata per garantire la sicurezza in città nel caso dovesse succedere quel fatto. A tal proposito voglio dire alcune cose: bisogna saper vincere anche dopo la gara, nel divertirsi tutti insieme. Questo sport è dei bambini e dei figli, ce ne saranno molti in giro per la città. Bisogna saper utilizzare il buonsenso per garantire massima sicurezza a tutti. I bambini devono festeggiare”.