Ruben Sosa: “È stato l’anno di Maradona tra Napoli e Argentina”

Ruben Sosa è intervenuto ai microfoni di TUTTOmercatoWeb. L’ex calciatore si è soffermato sul campionato del Napoli e ha parlato del doppio appuntamento in Champions tra Inter e Milan.

Questo quanto dichiarato: “Lo scudetto del Napoli? Mi sento di dire che è stato l’anno di Maradona, perché l’Argentina ha vinto il Mondiale e gli azzurri la Serie A. Inzaghi? L’ho conosciuto alla Lazio da giocatore e ho l’impressione che sia un grande allenatore. Una volta mi disse che non giocava per pareggiare ma esclusivamente per vincere. Penso proprio per questo che l’Inter passerà contro il Milan, perché in Champions sta giocando benissimo e ha grandi qualità”.