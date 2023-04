Libero accusa: “Festa scudetto pagata con il Reddito di Cittadinanza”

Ormai il Napoli di Luciano Spalletti si appresta a vincere questo campionato dominato in lungo e in largo. Già da settimane in città è partita la festa in attesa del match che darà la matematica della vittoria, che potrebbe arrivare già domani dopo il match contro la Salernitana. A tal proposito, la prima pagina di Libero titola: “La festa scudetto pagata con il Reddito di Cittadinanza”, in riferimento ad alcuni servizi mandati dal programma Striscia la Notizia che ha evidenziato come la carta del sussidio venisse utilizzata per acquistare materiali da usare per la festa Scudetto.