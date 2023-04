Guidolin: “Il vero Giro d’Italia l’ha vinto il Napoli a pieni voti”

In alcune dichiarazioni rilasciate a La Gazzetta dello Sport, Francesco Guidolin si è soffermato sul campionato di Serie A riallacciandosi a un discorso sul ciclismo.

Queste le parole dell’ex allenatore dell’Udinese: “Il Giro d’Italia vero lo ha vinto il Napoli con pieno merito. Per il secondo posto oggi vedo in leggero vantaggio la Lazio perché è davanti in classifica e perché non deve più consumarsi in Europa, a differenza di Inter, Milan, Juve e Roma. E so che Sarri è un appassionato di ciclismo. Di recente ha citato Parigi-Roubaix a proposito di una partita della Lazio, ma per me la più dura delle cinque classiche monumento è la Liegi-Bastogne-Liegi“.