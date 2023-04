Cassano: “Spalletti ha fatto un miracolo, devo fargli i miei complimenti”

Antonio Cassano, sul suo profilo ufficiale Instagram, ha elogiato il lavoro che Luciano Spalletti ha portato e continua a portare avanti con il Napoli.

Queste le sue parole: “Domenica scorsa ho visto una partita bellissima del Napoli e una schifosa della Juventus. Gli azzurri hanno dominato in lungo e il largo. Quella partita ha chiuso il cerchio come a dimostrare sono più forte di tutti. Devo fare tanti complimenti a Spalletti perché ha compiuto un’impresa che nella storia del calcio non si era mai vista. A sei giornate dalla fine possono già vincere lo scudetto, un vero e proprio miracolo”.