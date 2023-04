TuttoSport – Mario Rui e Politano non saranno disponibili per il match di domenica

Mario Rui e Politano non faranno parte del derby.

Come riportato stamane dall’edizione odierna di TuttoSport, i due azzurri non hanno recuperato al 100% dall’infortunio e rimarranno a riposo: “In attesa che dalla sfida Inter-Lazio venga fuori un pareggio oppure la sconfi tta dei biancocelesti, il Napoli continua a lavorare sodo per raggiungere il successo contro la Salernitana. Luciano Spalletti ieri ha fatto disputare una partitina a campo ridotto, gara alla quale non hanno partecipato Mario Rui e Politano: il portoghese ha effettuato terapie, Politano ha svolto lavoro in piscina e in palestra, prima delle terapie. Entrambi dovranno dare forfait al match di domenica, mentre Simeone è pienamente recuperato e farà parte dell’elenco dei convocati”.