Il Napoli, come tutte le altre società, è sempre attivo sul mercato per cercare di trovare i rinforzi giusti in vista della stagione che sta per arrivare: in particolare, il club azzurro cercherà di continuare sulla strada intrapresa.

Dunque, si valuteranno tanti profili di giovani talenti, pronti ad esplodere un po’ come Kvara, l’esempio lampante di quest’anno: e tra i talenti emergenti, Giuntoli ne sta studiando uno in Spagna.

Il ds azzurro, insieme allo scouting, sta valutando il profilo di Gabri Veiga, giocatore del Celta Vigo: Giuntoli lo sta seguendo sempre più con interesse e i rapporti con il club spagnolo sono ottimi, come testimonia l’affare Lobotka, anche se strappare questo giovane talento al club iberico sarà difficile, dato il prezzo alto.

Fonte: Sportitalia.