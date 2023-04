Pistocchi: “Il Napoli ha vinto lo Scudetto più bello degli ultimi 20 anni, questo perché c’è stata programmazione”

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell’ormai imminente Scudetto azzurro. Queste le sue parole: “Il Napoli ha costruito una macchina perfetta, e lo ha fatto senza indebitarsi, abbassando il monte ingaggi e andando a migliorare il livello della squadra. Questo è lo Scudetto più bello degli ultimi 20 anni perché arriva dal tempo dalla programmazione della società. Un percorso che parte da Benitez, passando per Sarri e arrivando a Spalletti, che hanno dato al Napoli una filosofia di gioco. Napoli non è solo un modello di gestione ma anche un modello tecnico”.