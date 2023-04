Gazzetta – Si pensa a come abbellire Napoli: tanti murales per i campioni d’Italia

Tra le tante ide per riempire di azzurro la città di Napoli non potevano mancare i murales per raffigurare il Napoli.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, in città tengono banco trepidazione e fermento per abbellire al meglio le strade cittadine: “Nella città del caffè sospeso, della solidarietà agli ultimi, di sospeso domenica ci sarà tutto il resto, se arriverà questo benedetto scudetto. Una festa più che annunciata per il dominio assoluto della squadra di Spalletti e ora che la città è interamente colorata d’azzurro e si è riempita di murales che raffigurano i protagonisti, si pensa a cosa fare”.