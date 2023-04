Chiariello punge Marchisio: “Così godiamo ancora di più”

Le parole di Claudio Marchisio dopo Juventus-Napoli hanno fatto parlare. L’ex principino bianconero si è lamentato dell’arbitraggio del match, ritenuto a sfavore della Juventus. Di questo ha parlato Umberto Chiariello, che ha voluto ricordare una cosa a Marchisio.

Ecco le sue parole a Radio Napoli Centrale: “La Juventus deve smetterla di sentirsi defraudata. Siamo alla follia, al signor Marchisio vorrei ricordare che è lodevole il suo intento di sdrammatizzare, ma fa parte di un servizio pubblico e deve avere la capacità di essere super partes e intellettualmente onesto”.

Infine Chiariello ha concluso: “Coi soldi nostri non può essere di parte, non ci siamo proprio. Così come questi salottini del nord quando parla Bucciantini lo stoppano, il che è gravissimo. C’è cattiva informazione, la Juve che si sente defraudata non si può sentire e la vittoria è ancora più bella: più vanno ‘nfreva e più godiamo”.