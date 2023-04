Capuano: “Napoli-Salernitana spostata? Prepotenza, nessun problema di ordine pubblico”

Il giornalista Giovanni Capuano è intervenuto a Radio Punto Nuovo per parlare di Napoli-Salernitana. Il derby infatti è stato spostato a domenica, innescando numerose polemiche.

Di seguito le sue parole: “Il Napoli rischia di creare un nuovo precedente con la Lega, dopo quanto fatto in piena pandemia con Juve-Napoli. Le sentenze vanno rispettate, ma ritengo ancora che li furono gli azzurri a muoversi e ad agire con i tempi sbagliati. Detto questo, ora ritengo che non ci sarebbe stato alcun problema di ordine pubblico se Napoli-Salernitana fosse rimasta in calendario sabato pomeriggio. Non cambia nulla, la domenica comunque ci saranno tanti tifosi in giro per strada a festeggiare. Lo spostamento della partita non è che crea un precedente, ma manca di rispetto ai tifosi del Napoli stesso, della Salernitana, dell’Udinese e della Sampdoria che si erano organizzati a seguire tutto in giorni diversi”.

Capuano ha poi continuato: “Napoli merita di festeggiare, ma se avesse evitato tutto questo si sarebbe conservata un po’ di simpatia in più attorno, visto che lo Scudetto azzurro piace molto anche al di fuori della Campania. Molti club lo hanno vinto sul divano, evitando di fare una prepotenza nel rinviare la partita e godersi l’eventuale festa in campo. Ordine pubblico? Milano settimana scorsa ha organizzato la settimana del design, ma nessuno si è sognato di chiedere Inter-Benfica per ordine pubblico. E andate a vedere cosa significa gestire eventi di questa portata. A me non sembra normale che Lega, Comune di Napoli e amministrazioni si siano attivate per anticipare tutto di una settimana”.