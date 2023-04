Cannavaro: “Benitez è stato l’unico allenatore che non ha mi dato una possibilità, per questo ce l’ho con lui”

L’ex difensore e capitano del Napoli Paolo Cannavaro ha parlato ai microfoni de Il Mattino, parlando anche del suo rapporto con Rafa Benitez. Il difensore nel 2014 lasciò Napoli per trasferirsi al Sassuolo, dice di averlo fatto perché lo spagnolo è stato l’unico a non credere in lui. Queste le sue parole: “Ce l’ho con Benitez solo perché è stato l’unico allenatore che non ha creduto in me e non mi ha dato la possibilità di fargli vedere quanto valevo. Da Sacchi a Di Francesco ho sempre convinto tutti. Lui non mi ha dato mai la possibilità”.