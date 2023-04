Ufficiale – Napoli-Salernitana, settore ospiti aperto ai salernitani: i dettagli

E’ ufficiale, il settore ospiti per Napoli-Salernitana è stato aperto ai salernitani. Su Ticketone è caccia al biglietto, ci sono già code interminabili per acquistare gli ultimi tagliandi disponibili. Sono più di un migliaio le persone sul sito in attesa del proprio turno, ma come spesso accade ci sono delle limitazioni per questo genere di trasferte. Su Ticketone si legge: “L’acquisto nei settori ordinari non è consentito ai residenti nella provincia di Salerno, ad esclusione dei possessori di Fidelity Card SSC Napoli. L’acquisto nel settore ospiti è consentito solo ai possessori di Fidelity Card della Salernitana non residenti nella provincia di Salerno. L’acquisto nel settore ospiti non è consentito ai residenti nella provincia di Salerno”.