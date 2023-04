Supercoppa – Inter già alle Final Four, Napoli quasi: dove si gioca e quando

La Supercoppa ha un nuovo format. Lo aveva annunciato il Presidente della Lega, Lorenzo Casini, nei mesi passati, e adesso con la stagione giunta ormai al suo atto conclusivo, alcune squadre hanno già strappato il pass per parteciparvi. La nuova Supercoppa sarà uguale a quella spagnola, con 4 squadre partecipanti: le prime due classificate in Campionato e le finaliste di Coppa Italia. Il torneo si giocherà a gennaio e chi se lo aggiudicherà incasserà 7 milioni.

Le prime due edizioni saranno in Arabia poi 2 anni di stacco e altre due in Arabia. Si potrà tornare alla formula con solo la finale dal 2024-25, in base agli impegni che ci saranno con il nuovo calendario internazionale. Al momento, l’Inter è la prima squadra qualificata, essendo approdata in finale di Coppia Italia, in attesa di scoprire la seconda finalista tra Fiorentina e Cremonese che scenderanno in campo questa sera nell’altra semifinale. Il Napoli è vicinissimo a strappare il suo pass, con la vittoria del Campionato, e al momento sarebbe la Lazio seconda l’ultima qualificata.