La decisione ufficiale per lo spostamento della partita Napoli-Salernitana arriverà tra le 17:30 e le 18, al termine di una riunione nella prefettura di Napoli. Sarà il Viminale a comunicare al Prefetto Palomba in quale giorno e a che orario si disputerà la partita. La partita è attualmente prevista per il giorno sabato 29 aprile alle ore 15, ma potrebbe essere spostata di un giorno per motivi di ordine pubblico, visto l’enorme afflusso di persone in città in questo fine settimana.