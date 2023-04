Rinvio Napoli-Salernitana? Dazn avanza una richiesta: le ultime

Non c’è ancora una decisione per Napoli-Salernitana. Presidente azzurro, Prefettura e tifosi spingono per lo spostamento a domenica in contemporanea con il match Inter-Lazio, ma la Lega Serie A e Dazn non sono della stessa idea. L’emittente spagnola ha infatti avanzato una richiesta. La piattaforma vorrebbe che la gara si giocasse alle 15 e non alle 12.30, e fa già sapere che, nel caso, la sfida con l’Udinese verrebbe posticipata al giovedì e non al mercoledì

a riportarlo è il quotidiano La Repubblica, oggi in edicola.