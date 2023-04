Repubblica – Spalletti vuole concentrazione, non è ancora tempo di gioire

Luciano Spalletti sta preparando con i suoi il match Napoli-Salernitana, una gara decisiva per la stagione e che potrebbe far esplodere la città di gioia e amore. Il tecnico azzurro però è stato chiaro: vuole massima concentrazione da parte dei suoi uomini. Nonostante il bagno di festa della folla che ha atteso la squadra all’aeroporto di Capodichino, non è ancora tempo di gioire.

“Ieri il tecnico ha sentito l’esigenza di serrare di nuovo un po’ le fila, il messaggio che circola all’interno dello spogliatoio è stato di conseguenza più prudente. Il derby campano non sarà una semplice formalità“. Scrive il quotidiano La Repubblica.