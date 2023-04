L’edizione odierna di Repubblica scrive a proposito del traffico di persone previsto a Napoli in questo weekend. Infatti, oltre alla gara Napoli-Salernitana, si terrà alla Mostra d’Oltremare il Comicon, la fiera del fumetto più grande del Sud Italia. Per l’evento, sono previste oltre 100000 persone tra sabato e domenica. Motivo per cui, secondo quanto riportato dalla testata, verranno potenziate diverse linee di bus e metro per migliorare l’accesso a Fuorigrotta