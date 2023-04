Repubblica – Napoli-Salernitana, il prefetto spinge per il rinvio: le ultime

La Repubblica, oggi in edicola, ha fatto il punto sulla situazione sul possibile rinvio di Napoli-Salernitana. Il prefetto vorrebbe che la Lega Serie A decidesse di far slittare il match per una questione di ordine pubblico. Questo quanto evidenziato:

“Il prefetto sottolinea che già sabato le 50mila persone allo stadio Maradona daranno il via alla festa in caso di successo sulla Salernitana, anche se l’aritmetica dello scudetto sarebbe certificata solo il giorno dopo. Lo scenario è di due giorni di euforia generale, con caos e problemi relativi alla sicurezza che avrebbero un impatto importante: per pianificare il numero di agenti necessari e vietare l’accesso ad auto e moto in gran parte della città sarebbe meno dispendioso concentrare tutto in un’unica giornata. La soluzione più logica sarebbe quella del rinvio. Motivo? Il rischio è di prevedere 48 ore di festeggiamenti e in città ci saranno già tanti turisti anche per il Comicon. Secondo le istituzioni, dunque, per pianificare il numero di agenti necessari sarebbe preferibile pianificare solo la domenica come giorno di festa. Novità attese in mattinata”.