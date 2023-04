Quando si gioca Napoli-Salernitana? Sta prendendo corpo un’ipotesi

E’ ancora in corso il vertice in Prefettura per decidere sul rinvio a domenica di Napoli-Salernitana. In attesa dell’ufficialità da parte del Casms, Kiss Kiss anticipa la possibile soluzione che sta prendendo corpo negli ultimi minuti: Napoli-Salernitana domenica alle 15. E’ questa al momento l’ipotesi più accreditata, anche per tutelare i diritti tv delle pay per view. Il Napoli quindi conoscerebbero in anticipo il risultato di Inter-Lazio in programma alle 12.30 e in caso di mancato successo biancolceleste e conseguente successo degli azzurri, il Napoli sarebbe campione d’Italia.