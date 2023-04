Napoli-Salernitana, il CorrSport svela un retroscena: i dettagli

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, ha svelato un dettaglio importante legato al match di Napoli e Salernitana. Stando a quanto riportato dal quotidiano, nessuna delle due squadre ha prenotato un albergo per il ritiro pre match:

“In vista del weekend esisterebbe un altro problema: sia il Napoli sia la Salernitana, infatti, non avrebbero un hotel dove trascorrere la vigilia in ritiro: né sabato, né domenica mattina. La città è invasa dai turisti e gli alberghi sono tutti prenotati: e questo, di certo, non può cambiarlo nessuno”. Si legge sul quotidiano.