L’ex Di Fusco: “Non esiste più lo stile Juventus, vi spiego”

L’ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco ha parlato alla trasmissione “Legends – Ci vediamo a Napoli” in onda su Canale 8. Ecco cosa ne pensa del match Juventus-Napoli:

“I commenti di Allegri e Landucci? Si sono comportati malissimo, non esiste nel modo più assoluto che un collega si rivolga così a un altro collega. Si tratta di un’arroganza tipica, sempre da parte della Juventus. Non ci si rivolge in quel modo, sono stati maleducati e dovrebbero tacere. Hanno sbagliato anche i tempi: con tutto quello che sta succedendo alla Juve, dovrebbero chiudersi e non fare nemmeno le conferenze stampa. Prima c’era lo stile Juventus ma dopo l’avvocato Agnelli non è quasi più esistito”.