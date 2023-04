La Repubblica spiega: ” I tifosi azzurri non ci saranno nel settore ospiti del Maradona”

Il settore ospiti dello Stadio Diego Armando Maradona non potrà essere occupato di tifosi azzurri. A fare chiarezza sulla questione è il quotidiano La Repubblica, oggi in edicola, che scrive:

“I tifosi del Napoli sperano di poter comprare i biglietti del settore ospiti per Napoli-Salernitana, ma sarà difficile. I biglietti sono formalmente in vendita per i tifosi granata, non residenti a Salerno e provincia, quindi non sarebbe possibile destinarli ai fan del Napoli. Si potrebbero accomodare nel settore ospiti anche agli altri sostenitori della Salernitana che hanno il biglietto per il Maradona nelle tribune destinate ai tifosi azzurri”.