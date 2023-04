Marek Hamsik, intervistato da Il Mattino, ha indicato chi secondo lui è l’MVP della stagione: “Non perchè sia mio connazionale ma Lobotka è stato l’MVP della stagione del Napoli. Se il gioco degli azzurri è stato così entusiasmante è merito delle qualità, del talento e della freddezza di Stanislav”. Questo il pensiero dell’ex capitano del Napoli che ha dichiarato che tornarà in città a giugno per festeggiare lo Scudetto con i suoi ex tifosi.