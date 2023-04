Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe già valutando come gestire il futuro di Victor Osimhen! Il club partenopeo dovrà affrontare un tema importante e costoso riguardante il rinnovo dell’attuale capocannoniere della Serie A. Attualmente il nigeriano è il più pagato tra gli azzurri con 4,5 milioni di euro a stagione. De Laurentiis si trova costretto a fare delle riflessioni di fronte alla grande quantità di interessamenti dall’estero e alle numerose offerte in arrivo poiché, quest’ultime, faranno schizzare anche le pretese degli agenti per un eventuale prolungamento del contratto.