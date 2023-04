Gazzetta – Le istituzioni napoletane credono di gestire meglio la festa scudetto di domenica

A pochi giorni da Napoli-Salernitana, è ancora in bilico la scelta dello spostamento o meno della partita. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, le istituzioni napoletane preferirebbero far slittare il derby campano a domenica, soprattutto per evitare 48 ore di festa. “Se il Napoli battesse la Salernitana – scrive Gazzetta – e la squadra romana non vincesse a Milano, lo scudetto sarebbe aritmeticamente degli azzurri e comincerebbe una festa in città che le istituzioni napoletane credono di gestire meglio giocando di domenica”.