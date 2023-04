Gazzetta – Festa scudetto, maxi allerta in città nei quattro luoghi simbolo: i dettagli

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola,dedica spazio al Napoli concentrandosi sui possibili luoghi per la festa Scudetto in città. La prefettura sta lavorando con il Cams e la Laga per capire come prepararsi alla festa:

“Che sia sabato o domenica in fondo poco importa, l’importante è che sia festa. «Vorremmo realizzare un’area di divieto di accesso e di transito ai veicoli», ha detto l’assessore alla Polizia Municipale De Iesu. Quali saranno i luoghi principali della festa? Lungomare Caracciolo: Lì si concentrerà il grosso della folla, come già accadde per i primi due scudetti: sfilata a piedi o con gli scooter. Un fiume di gente; Fontana del Carciofo: Piazza Trieste e Trento, il cuore della passione azzurra con l’immancabile bagno nella fontana; Piazza del Plebiscito: La piazza più grande di Napoli, capace di contenere decine di migliaia di tifosi. Il luogo ideale per scambiarsi un abbraccio; Murale di Maradona: Il vero grande attrattore turistico della città, facile immaginare che si intaserà”. Si legge sul quotidiano.