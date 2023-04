Gazzetta – Allegri furioso contro Marotta e Baccin: “Siete delle m****”

Al termine del match Inter-Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia conclusasi con la vittoria della Beneamata, sono volate parole grosse da parte di Massimiliano Allegri nei confronti dell’Ad dei nerazzurri Beppe Marotta e del suo vice Dario Baccin. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico della Juventus avrebbe attaccato i dirigenti dell’Inter con la seguente frase: “Siete delle m****, ma tanto arrivate sesti!” L’allenatore ha poi proseguito nel suo sfogo: “Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions!”