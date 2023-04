Elmas sul gol di Raspadori alla Juve: “Prima della gara avevo scommesso 500 euro con lui”

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, è stato intervistato ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Tra gli argomenti, il macedone è tornato sul suo assist per il gol di Giacomo Raspadori che ha deciso la gara con la Juventus. A tal proposito, il calciatore ha svelato un curioso retroscena.

“Cosa hai pensato nel momento del cross per Raspadori? Quando Zielinski mi ha servito la palla ho visto Victor davanti, la palla era perfetta per Jack e avevo notato che poteva fare gol. Prima del match avevo scommesso 500 euro con lui nel caso gli avessi fatto un assist. Però non li ho ancora ricevuti (ride, ndr)”.