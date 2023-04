Curva A: “Prepariamoci con rispetto delle regole alla festa”

Il Napoli e i napoletani si preparano alla possibile festa scudetto di domenica. I tifosi della Curva A hanno pubblicato un volantino per tutti gli altri sostenitori azzurri, facendo due appelli importanti ai supportes. Ecco cosa recita:

“PREPARIAMOCI ALLA FESTA CON MENTALITÀ! Ci siamo! Dopo aver atteso due giorni di pazzia relativa ad eventuali spostamenti di date e orari delle partite, oggi abbiamo l’ufficialità e vogliamo fare due appelli alla nostra gente:

1) Per Napoli – Salernitana invitiamo tutti i tifosi a portare una bandiera in Curva. Ogni napoletano dovrà avere la sua bandiera per una sventolata storica.

2) Sappiamo che ci seguono in molti, ci guardano e ci invidiano da tutt’Italia perché sanno quanto amore doniamo alla nostra città. Per questo invitiamo tutti a festeggiare, a divertirsi e a passare una giornata memorabile insieme nel rispetto della città più bella del mondo: non imbrattate e non danneggiate muri, piazze, strade e monumenti.

NOI ULTRAS LA DIFENDIAMO, TU RISPETTALA!”