CdS – Napoli-Salernitana, apertura del settore ospiti ai tifosi azzurri solo ad una condizione: i dettagli

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli. Il quotidiano ha fatto il punto sulla possibilità di aprire il settore ospiti dello stadio Diego Armando Maradona ai tifosi azzurri in occasione di Napoli-Salernitana:

“La richiesta dei tifosi è di aprirlo ai napoletani per consentire a chi è rimasto privo di biglietto di essere presente alla sfida che può valere la storia. Una possibilità che può diventare concreta solo con l’apertura da parte delle autorità su richiesta del Napoli. A disposizione ci sarebbero altri 2mila posti (per un totale di paganti vicino ai 55mila)”. Un sogno che sta per diventare la realtà: lo scudetto. Tutti vorrebbero un posto per assistere alla partita che potrebbe determinare la storia, ma le possibilità sono remote, come spiegato dal quotidiano.