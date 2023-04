Sorpresa su Google maps: spunta il tripudio azzurro!

Percorrere Napoli e scoprirla colorata d’azzurro in attesa del terzo scudetto non è più una gioia riservata solo ai napoletani o ai tanti turisti che invadono costantemente la città. Fare una passeggiata a Posillipo, al Vomero o a Bagnoli per infilarsi in ogni vicolo e cercare i segni della festa per i campioni del calcio, da qualche giorno è possibile anche grazie al web. Succede, infatti, che l’auto di Google Street view, quella che ciclicamente percorre le strade di ogni città del mondo per consentire di visitare virtualmente tutti i luoghi della Terra, da qualche settimana sta percorrendo le strade di Napoli e, inevitabilmente, sta immagazzinando nel suo database anche le immagini della festa.

Il percorso nelle strade di Napoli non è ancora completato. È partito dalla zona occidentale, Bagnoli, Fuorigrotta, Soccavo, sta attualmente discendendo verso Posillipo e Mergellina da un lato e risalendo verso il Vomero dall’altro, non ci sono ancora immagini attuali delle strade del centro storico, ad esempio, né dell’area Est. Però i percorsi già attualmente visibili bastano a regalare al mondo l’immagine della città che sta esplodendo di gioia.

