Pià: “Per arrivare allo scudetto bisogna partire dal basso”

Inacio Jo Pià, ex azzurro e talent scout, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli e del cammino in campionato. Ecco cosa ne pensa:

“E’ normale che i primi protagonisti di questo tricolore sono i ragazzi di questa stagione, insieme all’allenatore e alla società che ha condotto un mercato intelligente: sono i principali artefici di questo scudetto. Tornando a me, a noi che eravamo nella prima squadra dell’era De Laurentiis, abbiamo vissuto un Napoli in cui mancava tutto, ci sentiamo anche noi dentro a questa meravigliosa favola. Come ho detto sempre per costruire qualcosa di grande si parte dal basso, e in quel “basso” c’eravamo noi. Siamo molto felici tutti noi di aver fatto parte di questa storia”.