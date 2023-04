Napoli-Salernitana, concluso l’incontro per lo spostamento. Cosa filtra

Si è da poco concluso l’incontro presso l’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive in merito allo spostamento della gara di campionato Napoli-Salernitana, prevista per il giorno sabato 29 aprile alle ore 15. L’intenzione è quella di spostarla domenica 30 aprile allo stesso orario, a seguito del match Inter-Lazio che si disputerà alle 12:30 per eventualmente festeggiare la matematica conquista del terzo scudetto e così di scaglionare al meglio i possibili festeggiamenti. Secondo quanto filtra, la decisione dovrebbe essere quella di spostare l’incontro. La decisione definitiva arriverà nelle prossime ore