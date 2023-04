Il Mattino – Rinnovo Zielinski, ci sarà trattativa ma c’è l’interesse di un club estero

L’edizione odierna de Il Mattino scrive a proposito del futuro di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ha un contratto fino al 2024, e percepisce lo stipendio di 4 milioni annui, in aperto contrasto con la politica del tetto di ingaggi voluta dalla società. Rinnovare al ribasso è uno scenario che appare assai difficile. Ci sarà una proposta per estendere il contratto, tentando così di spalmare l’ingaggio nei prossimi tre anni. Tutto però dipende dalle offerte che arriveranno per lui: su tutte, il Newcastle è quella che si è fatta maggiormente avanti. In caso di mancato rinnovo, è possibile che il calciatore arrivi in scadenza per poi accasarsi di conseguenza ad un nuovo club.