De Maggio: “Notizia dalla prefettura, ecco quando sapremo la data di Napoli-Salernitana”

Durante Radio Goal, in onda su Radio KissKiss Napoli, Valter De Maggio ha parlato di Napoli-Salernitana. In particolare, il giornalista si è soffermato sulla forte possibilità di spostare la partita a domenica.

Ecco le sue parole: “Dalla Prefettura si sta parlando, mi arrivano diverse voci in merito. Ma una decisione definitiva sull’avvenimento sportivo di fine settimana non è stata ancora presa. Che io sappia dovrà decidere il Casms, anche perché l’Osservatorio per le manifestazioni sportive ha rimandato a loro la decisione definitiva sullo spostamento”.

Infine De Maggio ha concluso: “Il Casms, di solito, si riunisce il giovedì mattina. Mi giunge però voce che potrebbero anche anticipare la riunione alla serata di oggi. In ogni caso il Prefetto di Napoli mi fa sapere che non è stata ancora presa una decisione ufficiale. Non state a sentire chi dà per certo lo spostamento, perché stanno prendendo una decisione dai vertici delle istituzioni. Magari lo sapremo stasera, o tutt’al più domani mattina, la notizia certa è che non c’è ancora una data definitiva”.