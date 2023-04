De Core: “Napoli-Salernitana sarà rinviata, vi spiego”

Francesco De Core, direttore de Il Mattino, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per del rinvio del match Napoli-Salernitana. Ecco cosa ne pensa:

“Una contemporaneità tra le due partite può essere una buona soluzione, l’importante è che si giochi il pomeriggio e non oltre. Credo si farà, che sarà questa la soluzione della domenica pomeriggio. Essere all’interno del Maradona in occasione della vittoria scudetto vorrebbe dire tanto, anche per l’ordine pubblico. Da un punto di vista simbolico, l’inizio della festa è cominciata da tempo e quanto accaduto a Capodichino dopo la partita a Torino ne è una prova evidente. Credo sia una festa già metabolizzata, rispetto alle altre grandi vittorie del Napoli, questa è una vittoria trizziata”.