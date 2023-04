Appena terminata la partita Inter-Juventus 1 a 0 dove i nerazzurri staccano il pass per la finale di Coppa Italia. L’Inter è scesa in campo con più voglia di vincere rispetto ai bianconeri e hanno quindi meritato la finale. Sicuramente è stata una partita non proprio da vero derby d’Italia, ma i nerazzurri hanno convinto di più con idee e gioco. L’Inter adesso aspetterà la sfidante in finale del prossimo mese all’Olimpico.