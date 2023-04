Coppa Italia: le formazioni ufficiali di Inter-Juventus

Tra poco scenderanno in campo Inter e Juventus per il match di ritorno di semifinale di Coppa Italia. Dopo il pareggio dell’andata per 1-1 stasera avremo la prima finalista di questa edizione. Entrambe le squadre saranno pronte a darsi battaglia per staccare il pass. Di seguito ecco le scelte dei due allenatori:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Bremer, Bonucci, Alex Sandro; De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Chiesa.