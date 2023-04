Colomba: ” Il Napoli ha vinto lo scudetto spazzando tutti”

Franco Colomba, ex allenatore di Napoli e Salernitana, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare del cammino del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Sono molto legato sia a Napoli che a Salerno, due città che si assomigliano molto dinanzi al calcio. Sono contento per lo Scudetto degli azzurri e per la salvezza ormai raggiunta dai granata. Il Napoli finora ha fatto cose meravigliose, alla base c’è stata una pianificazione e l’esperienza di un tecnico straordinario come Spalletti. Luciano aveva bisogno di consacrarsi così, raggiungendo un risultato storico in una città che voleva tornare a vincere dopo 33 anni. Anche la società ha fatto un lavoro incredibile, non tutte hanno la personalità ed il coraggio di prendere decisioni impopolari per l’ambiente. E non solo ha ceduto i migliori giocatori, ma li ha rimpiazzati per il meglio: il Napoli ha dato spettacolo e ha dominato persino le gare che poi ha perso. Lo Scudetto degli azzurri è unico”.