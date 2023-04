Colomba: “Il Napoli continuerà a crescere nel corso degli anni, ha ricevuto una lezione importante”

Nel weekend si giocherà il match tra Napoli e Salernitana. Franco Colomba, ex allenatore di entrambe le squadre, ha parlato della sfida a Radio Punto Nuovo.

Ecco le sue parole: “Sono molto legato sia a Napoli che a Salerno, il mio pensiero è che sono due città che si assomigliano molto dinanzi al calcio. Sono contento per lo Scudetto degli azzurri e per la salvezza ormai raggiunta dai granata. Il Napoli finora ha fatto cose meravigliose, alla base c’è stata una pianificazione e l’esperienza di un tecnico straordinario come Spalletti”.

Poi Colomba ha continuato: “Luciano aveva bisogno di consacrarsi così, raggiungendo un risultato storico in una città che voleva tornare a vincere dopo 33 anni. Anche De Laurentiis con la sua società ha fatto un lavoro incredibile, non tutte hanno la personalità ed il coraggio di prendere decisioni impopolari per l’ambiente. Ricordo che non solo ha ceduto i migliori giocatori, ma li ha rimpiazzati per il meglio: il Napoli ha dato spettacolo e ha dominato persino le gare che poi ha perso. Lo Scudetto degli azzurri è unico. La Champions? Gli infortuni, le assenze e le inesperienze hanno inciso. Ma Napoli-Milan è stata una lezione importante per questa squadra, che continuerà a crescere nel corso degli anni”.