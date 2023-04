“Simeone manca dalla gara col Leccce, ha rimediato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro, in questa settimana dovrebbe tornare a lavorare in parte in gruppo e per sabato tutto dipenderà dalle risposte di questi giorni“.

Così il Corriere dello Sport sul possibile recupero del Cholito in vista del match contro la Salernitana. Il numero 81 scalpita, vuole rientrare per godersi la festa dal terreno di gioco…