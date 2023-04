Bianchi stupito: “Napoli diversa dalle altre realtà. Ma chi conosceva Kvara?”

In un’intervista a La Stampa, l’ex giocatore e mister del Napoli Ottavio Bianchi ha espresso il suo parere sulla splendida stagione del Napoli: “Nessuno se lo aspettava ad inizio stagione, mi ci metto anch’io. Quelle cessioni eccellenti ci avevano portato fuori strada.”

L’ex centrocampista si è poi anche complimentato per la scoperta di Kvaratskhelia e di Kim: “Chi lo conosceva Kvara? Osimhen sì, ma quest’anno è lievitato. E Kim? Sentire la gente intonare Kim-Kim-Kim distingue subito Napoli da altre realtà di oggi, per competenza intendo. Dopodiché, come diceva Brera, il calcio è mistero senza fine, bello perché lo Scudetto non l’hanno vinto, l’hanno stravinto. Anche grazie al fatto che nessuna delle concorrenti ha toccato la sufficienza”.